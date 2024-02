Demo gegen Rechtsextremismus in Bad Schönborn geplant

Mit dem Protest auf dem Marktplatz in Mingolsheim wollen die Initiatoren zeigen, dass in Bad Schönborn kein Platz für Rassismus und Hetze ist.

Die Demos gegen Rechtsextremismus reißen nicht ab. Auch in Bad Schönborn wollen am Wochenende Menschen auf die Straße gehen.

Unter dem Motto „Bad Schönborn vereint. Gemeinsam Demokratie verteidigen“ ist am Samstag, 17. Februar, ab 15 Uhr eine Kundgebung auf dem Marktplatz in Mingolsheim geplant.

Das teilen die Gemeinderatsmitglieder Dennis Eidner (SPD), Silke John (Grüne Liste) sowie Özlem Mirwald mit, die den Protest initiiert haben.

32 Organisationen demonstrieren am Samstag in Bad Schönborn

Bereits 32 Organisationen, Vereine und Betriebe möchten sich an der Demo beteiligen, sagt Eidner. Darunter sind unter anderem die CDU, die Unabhängige Bürgerliste, die Freien Wähler, die Jusos und Vertreter der Kirchengemeinden.

„Noch nie zuvor haben sich so viele Organisationen, Vereine und Betriebe aus den unterschiedlichsten Bereichen zu einem gemeinsamen Aufruf in Bad Schönborn vereint“, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Auf dem Marktplatz kommen Vielfalt und Ehrenamt zusammen, um ein starkes Signal für unsere Demokratie zu setzen.“ Gemeinsam wollen die Demonstranten laut Mitteilung zeigen, „dass in Bad Schönborn kein Platz für Rassismus und Hetze der AfD ist.“

In ganz Deutschland gehen seit Wochen Millionen Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. In Bruchsal und Waghäusel waren es jeweils mehr als 1.000 Menschen. In Kronau kamen rund 200 Demonstranten zusammen.

Anlass der bundesweiten Protestwelle waren Enthüllungen über ein geheimes Treffen zwischen Rechtsextremisten und AfD-Politikern.