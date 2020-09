Ermittlung

Drogen während Ermittlungen in Bad Schönborn aufgefunden

Am Montagabend fanden Polizisten in einer Wohnung eines ein 24-jährigen Mannes in Bad Schönborn-Mingolsheim mehrere Betäubungsmittel. Der 24-Jährige sollte ursprünglich für ein Ermittlungsverfahren vernommen werden.