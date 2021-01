Unbekannte haben am Freitag die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in Bad-Schönborn eingeworfen. Allerdings wurden die Einbrecher offenbar von der Alarmanlage gestört, denn sie ergriffen kurzerhand die Flucht.

Der Vorfall hat sich am Freitagmorgen gegen 7.16 Uhr in der Hauptstraße in Bad-Schönborn ereignet. Wie die Karlsruher Polizei mitteilte, wurde dabei die Schaufensterscheibe eines Juweliers mit einem Stein zerstört. Gestohlen wurde jedoch nichts.

Die Polizei vermutet, dass die Täter von der ausgelösten Alarmanlage davon abgehalten wurden, Wertgegenstände zu entwenden. Die Inhaber des Geschäfts waren über den Alarm informiert worden und benachrichtigten daraufhin die Polizei. Später fanden die Beamten zwei Kieselsteine, mit denen die Täter nach der Scheibe geworfen hatten. Ein Stein war dabei etwa so groß wie der Kopf eines Erwachsenen, während der andere die Größe eines Kindskopfes hatte.

Im Schaufenster waren Uhren ausgestellt, von denen offensichtlich keine fehlt. Ob Schmuckstücke oder Uhren durch den Einbruchsversuch beschädigt wurden, ist bisher noch unklar. Nun sammelt die Polizei Hinweise, um die Täter zu fassen.

Hinweise gesucht

Zur Tatzeit könnten Passanten oder vorbeifahrende Bürger eventuell etwas beobachtet haben, dass den Ermittlern hilft. Wer etwas gesehen hat, kann sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer (0 72 53) 8 02 60 in Verbindung setzen.