Einsatzkräfte bergen tote Patientin aus einem Bach in Mingolsheim

War es ein tragisches Unglück? Nur noch tot konnte eine Frau am Mittwochnachmittag aus einem Bach in Mingolsheim geborgen werden. Nun ist die Sache ein Fall für die Kriminalpolizei.

Sie war schon tot, als die Einsatzkräfte kamen: Am Mittwochnachmittag gegen 16.35 Uhr wurde die Leiche einer Frau in der Nähe der Reha-Klinik in Mingolsheim gefunden. Ihr Körper musste aus einem Bachlauf geborgen werden.

Wie die Polizei gegenüber den BNN erklärt, handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Patientin der nahen Klinik. Der Einsatzort war ebenfalls auf dem Klinikgelände. Zunächst war die Identität der Person unbekannt.

Bis in die Abendstunden war die Polizei vor Ort, um die Umstände ihres Todes zu ermitteln. „Derzeit gehen wir nicht von einem Kapitalverbrechen aus“, sagte ein Polizeisprecher.

Feuerwehr unterstützt mit technischem Gerät

Mit dem Stichwort „Wasserrettung“ waren die Einsatzkräfte am Nachmittag ausgerückt. Neben der Polizei waren Rettungskräfte des Roten Kreuzes, ein Notarzt und Feuerwehrleute vor Ort in der Prof.-Kurt-Sauer-Straße. Zunächst wurden viele Einsatzkräfte angefordert, weil man davon ausging, dass die Person noch leben könnte.

So rückten etwa beide Abteilungen der Feuerwehr Bad Schönborn aus, um technische Hilfestellung zu geben, erklärt Feuerwehrkommandant Thorsten Albrecht.

Nun laufen die weiteren polizeilichen Ermittlungen. Bisher deutet aber offenbar nichts auf Fremdverschulden hin. Man geht eher von einem tragischen Unglücksfall aus. Die genaue Todesursache ist noch offen.