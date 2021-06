Bei den Tourismusbüros in Bruchsal, Bretten und Bad Schönborn herrscht Aufbruchstimmung. Endlich können sie den Menschen wieder etwas anbieten. Führungen, Wellness und Sport. Zum Beispiel mit einem neuem angesagten Fahrradtyp.

Neu ausgerichtet für die Tourismus-Jahre ab 2021 hat sich Bad Schönborn. „Wir wollten die Zeit der Pandemie und den Besucherrückgangs um 60 Prozent bewusst nutzen, um uns neu zu positionieren. Mit der Ausrichtung auf Natur- und Kulturlandschaft im ländlichen Raum wollen wir eine emotionale Klammer schafften für die Gäste, die natürlich auch wegen unserem Thermarium kommen“, sagt Klaus Heinzmann.

Radfahren und Wandern ist mega angesagt. Christina Lennhof, Tourismus-Verband Kraichgau-Stromberg

Der Leiter der Tourist-Information Bad Schönborn will damit neue Zielgruppen erschließen. Mit Gesundheit und Kur zu werben, das reicht in Mingolsheim und Langenbrücken längst nicht mehr. Auch der Tourismus-Verband Kraichgau-Stromberg setzt aktuell auf sehr aktive Urlauber, die eine Landschaft entdecken wollen. „Radfahren und Wandern ist mega angesagt, das war schon im Sommer 2020 so“, freut sich Christina Lennhof vom Verband mit Sitz in Bretten.