Misstrauen zwischen Nachbarorten und persönliche Ambitionen: Auch das gehört zu den Gemeindefusionen, die vor 50 Jahren vieles für die Menschen veränderten. In Mingolsheim, Langenbrücken und Kronau lief nicht alles rund damals.

Heribert Rech war 20 Jahre alt. Er trug ziemlich lange Haare und einen Bart im Jahr 1970. Für Politik interessierte sich der spätere CDU-Landtagsabgeordnete und Innenminister für Baden-Württemberg schon sehr.

An die Zeit vor 50 Jahren, als die Orte Mingolsheim und Langenbrücken fusionierten und die Eingliederung von Kronau diskutiert wurde, erinnert sich Rech gut: „Ich war damals Vorsitzender der Jungen Union in Langenbrücken, und wir hatten immerhin 136 Mitglieder. Da mischten wir uns schon kräftig ein in die Kommunalpolitik. Es war eine turbulente Zeit der Weichenstellungen mit taktischen Hintergründen.“

Langenbrücken war beispielsweise aufgewühlt durch die bundesweit beachtete Geschichte um den abgesetzten Pfarrer Kurt Weinschenk und eine abgesagte Bürgermeisterwahl.