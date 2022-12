Fußgänger wird bei Unfall in Bad-Schönborn schwer verletzt

Ein 61-jähriger Mann ist am Donnerstag in Bad-Schönborn im Ortsteil Langenbrücken lebensgefährlich verletzt worden.

Kollision in Langenbrücken

Ein 75-jähriger Opelfahrer hat einen 61-jährigen Passanten am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in Bad-Schönborn in der Hauptstraße im Ortsteil Langenbrücken schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei lief der 61-jährige Mann zunächst auf dem Gehweg entlang und trat dann auf die Fahrbahn. Der 75-jährige konnte trotz einer eingeleiteten Vollbremsung den Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht verhindern. Der Verletzte kam mit schweren Kopfverletzungen in eine nahegelegene Klinik.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe bittet, sich unter der Rufnummer (0 72 1) 9 44 84 0 zu melden.