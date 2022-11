Gemessen an der Anzahl der Übernachtungen sind wir in der Region Kraichgau-Stromberg unangefochten die Nummer 1 im Betrachtungszeitraum der letzten drei Jahre. Knapp 43 Prozent aller Übernachtungen von Bruchsal bis Bietigheim-Bissingen finden in Bad Schönborn statt. Auch verglichen mit den Kurorten in der Umgebung wie Bad Wildbad, Bad Rappenau oder Bad Herrenalb liegen wir mit unseren Übernachtungszahlen an der Spitze. Besonders stolz bin ich darauf, dass Bad Schönborn nach wie vor Platz 11 unter den 63 Kurorten in ganz Baden-Württemberg behauptet.