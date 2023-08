Seine Musik wurde zur Freiheitshymne

Enrico Zabler aus Mingolsheim gründet 1989 die Band „Masterboy“ und wird damit weltbekannt

Im Kellerstudio von Enrico Zabler aus Mingolsheim hängen viele Auszeichnungen. In den 90er Jahren wurde er mit der Band „Masterboy“ und Hits wie „Feel The Heat Of The Night“ bekannt. Selbst heute steht er noch vor über 30.000 Menschen auf der Bühne.