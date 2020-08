Huge verteidigt weiter den Erdwall an der Bundesstraße 2700 Zeichen

Bad Schönborns Bürgermeister Klaus Detlev Huge kann nicht verstehen, dass „sein” Erdwall an der Bundesstraße 292 wieder weg muss. Er fügt sich nur widerwillig dem Urteil des Landratsratsamts. Das geht aus einer ausführlichen Stellungnahm des Bürgermeisters hevor. Das Landratsamt hatte die 300 Meter lange Aufschüttung in Langenbrücken kritisiert, die von Huge in einem Alleingang angeordnet wurde. Die Kreisbehörde wertet das Ganze als „ungenehmigten Abfallentsorgung, die nicht legalisiert werden kann”. (Wir berichteten.)

Hge