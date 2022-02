Nur fünf Orte in Deutschland

Ikea startet Pilotprojekt mit Abholstationen in Bad Schönborn und Hockenheim

Schlendern mit vielen Menschen im Möbelhaus, das ist seit Beginn der Pandemie entweder nicht mehr möglich oder vielen zu unsicher. Daher probiert auch Ikea neue Vertriebswege aus. Eines von fünf Pilotprojekten in Deutschland startet in Bad Schönborn. Und so funktioniert’s: