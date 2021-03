Die Öffentlichkeit reagiert sensibel auf sogenannten Impfdrängler. Das mussten jetzt auch die Sankt Rochus Kliniken in Bad Schönborn erfahren. Kritik im Netz wurde entfernt. Die Klinik stellt aber auch einiges klar.

Bei den Impfungen gegen das Coronavirus gibt es in Deutschland eine feste Reihenfolge: Über 80-Jährige in Alten- und Pflegeheimen sowie medizinisches Personal mit sehr hohem Ansteckungsrisiko und Personal in der Altenpflege zuerst.

Zumindest die Bewohner der Altenheime haben im Landkreis Karlsruhe ihre Erstimpfung bereits bekommen. Wenn dann, wie jetzt in der Sankt Rochus Kliniken, nicht nur Mitarbeiter im „patientennahen“ Bereich, sondern auch Verwaltungsmitarbeiter geimpft werden, dann ist der Aufschrei groß. Vor allem, wenn es sich dann auch noch um leitende Mitarbeiter handelt.