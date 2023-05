Er ist eine Institution: der „Mengelser Markt“, wie der Jahrmarkt in Mingolsheim auch heißt. Ohne die Vereine ginge es nicht. Und die Betreiber der Buden kommen seit vielen Jahren.

Laura hat schon 540 Punkte und möchte weiter sammeln bis 2.800, denn die kann sie für die große rosa Peppa-Wutz eintauschen. Auch ihr kleiner Bruder Julian spart seine Punkte auf, bis sie für das große Auto reichen.

Die beiden sechs- und vierjährigen Kinder haben ihr Geschick beim Entenangeln auf dem „Mengelser Markt“ bewiesen und können dies noch bis Montagabend tun.

Seit 30 Jahren gehören die schwimmenden gelben Entchen von Norbert Stecher zum Mingolsheimer Jahrmarkt. Er komme gerne hier her, sagt der Mannheimer.

Er habe viele Stammkunden und auch eine ganze Menge Mingolsheimer heranwachsen sehen, „die jetzt mit ihren eigenen Kindern zum Entenangeln kommen“, sagt er und lacht.

Spritzige Eröffnung sorgt für Vergnügen in Mingolsheim

Während am Samstagnachmittag schon fleißig geangelt und gesammelt wurde, erklang direkt nebenan zünftige Blasmusik vom Orchester des Musikvereins „Eintracht“ Mingolsheim unter der Leitung von Alexander Six als hörbares Zeichen der Markteröffnung. Gewöhnlich geschieht der Startschuss durch der Fassanstich, für den der Bürgermeister zuständig ist. Doch dieses Mal überließ Klaus Detlev Huge den Hammer André Steinmetz vom französischen Partnerschaftsverein von Niederbronn-les-Bains.

Er war mit einer Delegation nach Bad Schönborn zu einer gemeinsamen Gemeinderatssitzung zum internationalen Austausch am Vormittag gekommen. Es sei das erste Mal in der über 100-jährigen Tradition des Jahrmarktes, dass ein Gast den Fassanstich übernehme, erklärte Bürgermeister Huge.

Sehr zum Vergnügen der zahlreich zu Freibier, Freibrause und Freibrezel erschienenen Besucher wehrte sich der Zapfhahn ordentlich, ließ sich auch durch Schläge nicht dazu herab, das Spundloch ordnungsgemäß zu verschließen, sodass der Inhalt fontänengleich hervorschoss. Dennoch konnten schlussendlich einige Gläser gefüllt werden.

Mingolsheimer Vereine bringen sich auf Marktmeile ein

Danach bot sich ein Bummel durch die Rochusstraße an, die 50 Stände in eine bunt bestückten Marktmeile verwandelten. Das Warensortiment reichte von Hüten und Gürteln bis Wackelhäschen, von afrikanischer Kunst bis Kinderkleidchen und natürlich fehlte es auch nicht an süßen Leckereien und Fahrspaß für Groß, Mittelgroß und Klein.

Die kulinarische Seite wurde durch vielseitige Angebote insbesondere der Vereine TuS Mingolsheim, SG Bad Schönborn und MGV Konkordia abgedeckt, die Bürgermeister Huge mitsamt ihren Helfern als „Rückgrat des Marktes“ bezeichnete.

Ein Jubiläum feierte auch die Optikerfamilie Bischoff, die zum fünften Mal unter dem Titel „Bischoff rockt“ Livebands in ihr Musikzelt holte und dieses Mal den Erlös an das Jugendzentrum „Chilli Out“ spendet. Den Abschluss macht am Montagabend ab 20.30 Uhr die Bad Schönborner Kultband „Gimme Five“.