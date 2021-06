Am See in Langenbrücken: Beim EM-Fieber ist noch Luft nach oben

Früher war mehr Lametta – und mehr Deutschlandfähnchen. Am See Langenbrücken und Bruchsal ist die Freude über den deutschen EM-Sieg groß, die Feiern allerdings halten sich (noch) in Grenzen. Aber Autokorso – klar, das muss sein.

In der 84. Minute kommt auch das Personal mal zu einer Trinkpause: Die Schlangen am Wurststand und an der Bar werden etwas kleiner.

Am See in Langenbrücken ist die Stimmung gut. Die eine Hälfe der Gäste hat auf zwei großen Monitoren Fußball geschaut. Die andere hat ganz unbeirrt lieber das heiße Sommerwetter am Strand und im Wasser genossen.

„Wir haben uns kurzfristig entschieden, die deutschen Fußballspiele zu zeigen“, erklärt der neue Pächter der Anlage, Tobias Hoffmann. Die Verwertungsgesellschaft Gema habe ein gutes Corona-Angebot gemacht. „Sonst hätte es sich nicht gerechnet.“