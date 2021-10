Nach Unfall in Bad Schönborn: Wer hatte grün?

Nach einem Unfall an einer Kreuzung in Bad Schönborn am Mittwochabend muss geklärt werden, welcher der beiden Beteiligten grün hatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 51-Jähriger am Mittwoch gegen 19.50 Uhr auf der Badstraße in Bad Schönborn unterwegs. Als er nach links in die Hauptstraße abbog, prallte er mit einem Auto zusammen, das in Richtung Stettfeld unterwegs war.

Beide Autofahrer gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Der entstandene Sachschaden wir auf rund 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.