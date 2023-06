Gottesdienst zum Abschied

Ordensschwestern verlassen nach 56 Jahren die Sankt Rochus Kliniken in Bad Schönborn

1967 kamen zehn Ordensschwestern aus dem italienischen Collevalenza, um in den Sankt Rochus Kliniken in Bad Schönborn mitzuhelfen. Nun geht es für drei „Dienerinnen der Barmherzigen Liebe“, so der Name der Ordensgemeinschaft, zurück nach Italien. Warum das einen großen Abschiedsschmerz auslöst.