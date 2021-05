Polizei kontrolliert Schwerlastverkehr in Bad Langenbrücken

Der Verkehrsdienst Karlsruhe und das Polizeirevier Bad Schönborn haben am Montagmorgen gemeinsam den Schwerlastverkehr auf der Hauptstraße in Bad Langenbrücken kontrolliert. Die Kontrolle verlief zwischen 9 und 11.30 Uhr, teilte die Polizei mit.

Dabei begutachteten sie 18 Sattelzüge genauer. Zwei Fahrern untersagte die Polizei die Weiterfahrt.

An drei Lastfahrzeugen stellte die Polizei eine mangelhafte Sicherung der Ladung fest. In fünf Fällen missachteten die Fahrer das an der Kontrollörtlichkeit geltende Durchfahrtverbot für Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 7,5 Tonnen.

Bei drei Fahrern stellten die Kontrolleure eine fehlerhafte Erfassung der Lenk- und Ruhezeiten. In zwei weiteren Fällen stellten sie Mängel an der Bereifung fest.