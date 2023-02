Polizei nimmt Verdächtigen nach Raub in Bad Schönborn fest

Ein Raubüberfall hat sich am Samstag in einer Straßenbahn in Bad Schönborn ereignet. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter verhaftet.

Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter eines Raubes in Bad Schönborn am vergangenen Samstag festgenommen. Der 27-jährige Beschuldigte steht im Verdacht, am Samstagmorgen in einer Straßenbahn einer Geschädigten ein Tablet aus den Händen gerissen und gestohlen zu haben, teilte die Polizei mit.

Anschließend floh der Dieb aus der Bahn. Die Frau zeigte den Raub bei der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof an. Durch die GPS-Ortungsdienste des Tablets konnte die Polizei Heidelberg den Täter ermitteln und festnehmen.

Am Samstagmittag wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter ordnete eine Aussetzung des Haftbefehls an.