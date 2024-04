Alexander Erck im Interview.

(lacht) Für mich gilt natürlich nur selbstgemacht. Aber ich verstehe auch jeden, der sich zu Hause mal mit einer Fertigsoße behilft, denn eine gute Hollandaise braucht eben Zeit für die Zubereitung. Vor allem verträgt sie keine schnelle und keine zu große Hitze. Allerdings verliert das Schreckgespenst „Hollandaise selber machen“ in Zeiten von Thermomix & Co doch sehr seinen Schrecken. Die integrierten Programme, zum Beispiel zum Aufschlagen, machen die Zubereitung erheblich einfacher. Denn Eidotter und Weißweinreduktion von Hand luftig zu einer Emulsion aufschlagen und dann die geklärte Butter in einem dünnen Strahl einfließen lassen und dabei immer weiter rühren, das fesselt schon an die zehn Minuten an den Herd. Aber ich rate jedem: Habt Mut zur eigenen Hollandaise.