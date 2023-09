Seine Arbeit für die Mundart hat jetzt das Land Baden-Württemberg gewürdigt. In Biberach bekam der Autor und Journalist eine hohe Auszeichnung.

Der aus Bad Schönborn stammende Autor und Journalist Thomas Liebscher hat von Kunstministerin Petra Olschowski die Heimatmedaille Baden-Württemberg erhalten. Damit werden seine Verdienste um die Heimat gewürdigt.

Liebscher lebt inzwischen in Hockenheim, bis vor Kurzem arbeitete er noch bei den Badischen Neuesten Nachrichten in der Redaktion Bruchsal. Bis heute pflegt er für das Medienhaus eine Mundart-Kolumne auf dem Portal Instagram.

Verdienste um die Mundart haben Landesjury von Thomas Liebscher überzeugt

Seine Liebe zur Mundart ist es auch, die ihn in den Fokus der Jury gerückt hat. So engagierte er sich seit 2007 ehrenamtlich für den Mundartwettbewerb „De gnitze Griffel“ im Regierungsbezirk Karlsruhe, der alle zwei Jahre ausgetragen wird. Dort werden Geschichten, Gedichte und Lieder in den Dialekten zwischen Bühl und Buchen bewertet.

Zur selben Zeit wurde er als Vorsitzender in die Jury berufen. In dieser Funktion kümmert er sich unter anderem um die Vorbereitung der Preisverleihungen und übernimmt bei großen Veranstaltungen in Bruchsal, Bühl, Karlsruhe, Ettlingen und Wiesloch die Moderation.

Außerdem ist Liebscher ehrenamtlich im Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk Karlsruhe als Beirat und Mitglied in der Jury „Heimatmuseum hat Zukunft“ aktiv.

Dialekt und Mundart sind bei Liebscher auch Teil der journalistischen Arbeit

Aber Liebscher greift auch selbst zum „Griffel“. Während seiner 35-jährigen Zeit als Redakteur bei den BNN in unterschiedlichsten Formaten. „Seit 30 Jahren schreibe ich Gedichte in meinem Dialekt“, berichtet der 62-Jährige. Fünf eigene Gedichtbände sind inzwischen erschienen, außerdem zahlreiche Aufsätze zur Regionalgeschichte. Er hat Textsammlungen herausgegeben und ist Mitautor von „Badisch für Anfänger“ aus dem Verlag Langenscheidt.

Als „Botschafter der Mundarten“ wurde Liebscher nun ausgezeichnet. Jährlich wird im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg die Heimatmedaille verliehen. Dieses Mal in Biberach an der Riß, wo das große Landes- und Brauchtumsfest stattgefunden hat.

Ministerin hat neun Medaillen verliehen

Neben Liebscher hat Ministerin Olschowski acht weitere Bürgerinnen und Bürger mit der Heimatmedaille Baden-Württemberg ausgezeichnet. Das Engagement der Geehrten reiche von der Orts- und Regionalgeschichtsforschung über die Landeskultur, die Brauchtumspflege, die Mundart und die Archäologie bis hin zur Integrationsarbeit, teilt das Ministerium mit.