Noch ist die Tote nicht obduziert worden. Doch die Polizei geht nicht von einem Fremdverschulden aus: Am Mittwoch fand man eine 85-Jährige leblos im Wasser in Mingolsheim.

Einen Tag, nachdem die Einsatzkräfte eine tote Frau aus dem Mühlbach in Mingolsheim gezogen haben, deutet nichts auf ein Fremdverschulden hin. Das erklärte ein Polizeisprecher auf BNN-Anfrage.

Nach der ersten Einschätzung sei die 85-jährige Frau vermutlich nahe dem Fundort gestürzt, habe sich dabei schwer verletzt und sei daraufhin gestorben.

Ob sie im Mühlbach auch ertrunken sei, sei nicht bekannt. Noch habe die Staatsanwaltschaft eine Obduktion der Toten nicht angeordnet.

Kripo hatte ermittelt

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei vor Ort seien daher zunächst abgeschlossen. Nichts deute derzeit auf ein Verbrechen hin.

Am Mittwochnachmittag waren Dutzende Einsatzkräfte im Kurgebiet von Bad Schönborn beschäftigt, die dabei halfen, die Frau zu bergen.

Doch beim Eintreffen von Arzt, Rettungsdiensten und Feuerwehr war sie wohl schon tot. Es handelte sich um eine Patientin der nahen Rehaklinik in der Prof.-Kurt-Sauer-Straße, so wurde noch am Abend bekannt.