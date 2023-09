David ist zum ersten Mal hier am Gerät. Der 12-Jährige spielt häufig nebenan Fußball mit seinen Freunden, doch heute möchte er mal die Geräte ausprobieren. Die Beinpresse hat er schon hinter sich, für andere Übungen orientiert er sich an einer Tafel.

Bad Schönborner startet im Fernsehen bei Ninja Warrior

Einer, der genau weiß, was sich hier an den Geräten mit den Stangen in unterschiedlicher Höhe und in verschiedenen Abständen, den Bögen und Brettern trainieren lässt, ist Christian Meder. Seit drei Jahren ist der 32-Jährige aus Langenbrücken überzeugter Ninja-Warrior-Sportler.

Nach einer Covid-19-Infektion krempelt er 2020 sein Leben und seine Ernährung um, sein Bewegungsdrang findet ein Ventil im Ninja-Sport. Jener Sportart, bei der es auf Griffkraft, Geschicklichkeit, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit ankomme, so Meder. Und er sucht den Vergleich, startet bei „Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands“, die auf RTL einen festen Sendeplatz hat.

Im Ninja-Sport kommt es vor allem auf Griffkraft, Beweglichkeit, Koordination und Konzentration an. Christian Meder

Ninja-Sportler

Schon während der Vorbereitungen stellt er fest, es wäre schön, wenn es auch in der Bewegungs- und Gesundheitsgemeinde Bad Schönborn eine frei zugängliche Trainingsmöglichkeit vor allem für die Hangel- und Schwinghindernisse geben würde.

„Natürlich kann man sich in den Sportstudios Fitness, Kraft und Ausdauer aneignen, aber ich habe mir damals auch Outdoorangebote gesucht und bin bis Angelbachtal gefahren“, berichtet Christian Meder. Deshalb hat er vor zwei Jahren direkt Bürgermeister Klaus Detlev Huge angesprochen und die Einrichtung eines entsprechenden Trainingsgerätes angeregt. Dass es nun tatsächlich da steht, hat Meder überrascht, denn außer „gute Idee“, war keine Rückmeldung aus dem Rathaus gekommen.

Outdoor-Training zwischen Langenbrücken und Mingolsheim

„Mir ist es wichtig, das Areal zwischen den Ortsteilen als sportlichen Treffpunkt nicht nur für Jugendliche weiterzuentwickeln. Deshalb haben wir die Anregung von ‚unserem Ninja‘ Christian Meder, das dort vorhandene Angebot mit einem Gerät für Ninja-Übungen zu ergänzen, gerne aufgenommen“, sagt der Bürgermeister auf Nachfrage.

Einen Treffpunkt für Kinder und Jugendliche aus Bad Schönborn auf besagtem Areal an der Schönbornallee einzurichten, wurde im Rahmen eines Jugendbeteiligungsformates als Wunsch geäußert.

Neben „einem vielfältigen Sportangebot für Jung und Alt“ sei auch ein sogenannter „Pumptrack“, eine spezielle Mountainbikestrecke, in Vorbereitung, so Huge. Derweil können sich Ninja-Sport-Interessierte jeden Alters an den vorhandenen Geräten probieren.

Training unter Anleitung für die Zukunft möglich

Der eigenen Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt, kleine Piktogramme geben Tipps. Christian Meder sieht das als Grundstock, der durchaus erweiterungsfähig sei. Inzwischen hat der Wirtschaftsinformatiker auch seine Ausbildung als Fitnesstrainer abgeschlossen und ist als solcher gerne bereit, bei einer eventuellen Ergänzung des bestehenden Parcours zu beraten.

Auch eine zielgerichtete Anleitung an festgelegten Terminen könnte er sich vorstellen, die auch Aufwärmübungen vor allem für die Schultergelenke enthält, die bei den Hangelübungen besonders gefordert sind. Dem zwölfjährigen David würde eine solche Trainingseinheit mit einem echten Ninja-Sportler gut gefallen.