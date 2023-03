Unbekannte brechen im Beisein einer Bewohnerin in Haus in Mingolsheim ein

Bisher unbekannte Täter brachen während der Anwesenheit einer Bewohnerin in ein Haus in Mingolsheim ein. Dabei erbeuteten sie rund 3.000 Euro.

Bisher unbekannte Personen sind am frühen Mittwochabend zwischen 18 Uhr und 19 Uhr in ein Wohnhaus in der Carl-Orff-Straße im Ortsteil Mingolsheim in Bad Schönborn eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, befand sich eine Bewohnerin zu der Zeit des Einbruchs im Keller des Hauses.

Die Täter verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen über die Terrassentür des Anwesens Zutritt und durchsuchten das Erdgeschoss und Obergeschoss nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Den Wert des entwendeten Diebesguts schätzt die Polizei auf 3.000 Euro. Inzwischen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.