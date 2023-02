Unbekannter raubt 53-Jährigen im Kurpark Mingolsheim aus

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend im Kurpark von Bad Mingolsheim einem Mann das Handy gestohlen. Er konnte unerkannt fliehen.

Ein 53-jähriger Mann ist am Sonntagabend im Kurpark von Bad Mingolsheim Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Mann befand sich gegen 19.30 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg von einer Faschingsveranstaltung, teilte die Polizei mit.

Im Kurpark kam dem 53-Jährigen ein unbekannter Mann entgegen und rempelte ihn so heftig an, dass er zu Fall kam. Dabei riss der Täter ihm das Smartphone aus den Händen und ergriff die Flucht. Beim Versuch, den Räuber zu verfolgen, stürzte der Überfallene erneut zu Boden und verletzte sich an Gesicht und Knien.

Eine Personenbeschreibung zu dem Täter liegt der Polizei bisher nicht vor.