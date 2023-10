Der Vinylbus hat in Bad Schönborn Station gemacht und eingefleischte Fans angelockt. Die sind meist Männer und wissen genau, was sie suchen.

Jens Berberich besitzt neun Plattenspieler und 2.000 Vinyl-Schallplatten. Damit ist er ein ausgewiesener Vinyl-Freak und einer von rund 50 Interessierten, die am vergangenen Freitagnachmittag zum Vinylbus nach Bad Schönborn gekommen sind, der im Hof des HiFi-Geschäfts Weckemann Station machte.

Michael Lohrmann, ehemaliger Herausgeber des Musikmagazins MINT, hat die Tour mit dem auffälligen umgebauten amerikanischen Schulbus im November 2019 gestartet – auch als Anlaufstelle für Gleichgesinnte, die hier schnell ins Fachsimpeln kommen.

Vor allem Rockfans steigen in den Vinylbus in Bad Schönborn

Vor allem Rockfans nehmen das Angebot wahr, hat Lohrmann beobachtet: „Popfans sind meistens nicht so eingefleischte Fans, die sind nicht so vernarrt“. Im Bus bietet Lohrmann Platten bis 50 Euro an, Hochpreisiges bringt er nur auf Vorbestellung mit. „Die teuerste hier liegt bei 600 Euro. Die teuerste, die ich je verkauft habe, kostete 2.500 Euro. Das war eine obskure Krautrockband aus den 70er-Jahren. Von der Platte gibt es nur 500 Stück. Sie ging an einen Sammler aus New York“.

Jens Berberich ist beruflich im Außendienst unterwegs, kennt viele Plattenläden und ist durch eine Meldung im Internet auf den Vinylbus aufmerksam geworden. Er hat „ein bisschen was Richtung Jazz, eine Singer/Songwriterin und etwas Pop“ eingekauft. Nichts besonders Teures, aber „ich habe auch schon für Roger Waters’ ‚Amused To Death‘ 140 Euro ausgegeben. Das ist ungefähr mein Limit.“

Dietmar Weil schätzt seine Sammlung auf rund 1.000 Platten, spielt seine Platten auf einem „Standardmodell“ ab und sucht bestimmte Bands vor allem aus der zweiten Liga im Bereich Hardrock. „50 oder 60 Euro ist wohl das teuerste, was ich habe“, sagt er.

„Ich habe eine Liste mit Platten, die ich unbedingt haben will, aber ich gehe nicht gezielt auf solche Veranstaltungen und ich will keine hunderte von Euros ausgeben“, sagt Mario Mikulic. „Ich suche ein paar seltene Platten der Red Hot Chili Peppers, die sind aber nicht superteuer“. Über seine Anlage sagt er schmunzelnd: „Mein Frau würde sagen, die war zu teuer“.

Unter 50 Besuchern ist im Schnitt eine Frau. Das ist schade. Michael Lohrmann

Chef im Vinylbus

Der 33-Jährige hat das Gefühl, immer der Jüngste bei solchen Veranstaltungen zu sein. In der Tat: Die meisten sind ältere Semester und Michael Lohrmann weiß: „Unter 50 Besuchern ist im Schnitt eine Frau. Das ist schade. Vielleicht ist Musik für Frauen eher ein Gebrauchsgegenstand, um zu tanzen oder um schlechte Laune zu vertreiben. Ich werde das wohl nicht ändern“.

Immerhin ist Michaela Schmidt mit Jens Berberich mitgekommen. Sie teilt inzwischen seine Leidenschaft: „Durch ihn habe ich Musikhören ganz neue und anders erlebt und kann das jetzt richtig genießen. Bei Vinyl kommt viel mehr Emotion rüber. Ich bin aber wohl die einzige Frau in meinem Bekanntenkreis, die auf Vinyl steht“.