Jeden Sommer seit fast 25 Jahren schwingt sich Matthias Beyer mit seinen Freunden auf sein Fahrrad und fährt los. Das Ziel ist immer unterschiedlich, die Mission immer gleich: Sie sammeln Spenden für krebskranke Kinder.

Die Idee zur Spendenaktion kam völlig spontan

Die allererste Radtour unternahmen die vier im Sommer 1999. „Angefangen hat eigentlich alles damit, dass wir begeisterte Fahrradfahrer waren und immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren sind“, erzählt Matthias Beyer. Irgendwann kam unter den Kollegen dann die Idee auf, auch mal eine längere Fahrradtour zu machen.

Auf ein passendes Ziel einigten sie sich schnell: „Wir fahren in den Norden, bis Wasser kommt.“ In ihrem Fall war das Bremen. Von der Idee über das Ziel bis hin zur Tour selbst: In diesem Sommer wurde alles spontan entschieden. So spontan kam auch die Idee für die Spendenaktion zur Radtour. In ihrem ersten Sommer entschieden sich die vier, für ein krebskrankes Mädchen aus Rußheim zu sammeln.

Es war wahrscheinlich der Sommer meines Lebens mit der größten Tragweite. Matthias Beyer

Benefizradler

Von der Firma Ensinger Getränke und der SEW, wo drei der vier Freunde noch heute arbeiten, erhielten sie Spenden. 1.500 D-Mark kamen dabei zusammen. Am 2. Juni 1999 trafen sich die vier in Mingolsheim mit ihren Fahrrädern. Gepackt hatten sie vorher eher nach Gefühl, ausgesehen haben sie wie Paradiesvögel, meint Beyer. Einheitliche Trikots hatten sie damals noch nicht. „Dann sind wir nach Bremen gefahren - völlig unvorbereitet, blauäugig und unbefangen“, meint Matthias Beyer und lacht.

Von Bad Schönborn aus ging es los, einfach Richtung Norden. „Wir haben nicht gewusst, wo wir abends rauskommen“, erzählt Matthias. Eine Unterkunft hatten sie nicht gebucht. Trotzdem sei es nie ein Problem gewesen, einen Platz zum Schlafen zu finden. Kurz vor Frankfurt gerieten sie dann in ein Unwetter und übernachteten dort das erste Mal.

1.100 Kilometer in sechseinhalb Tagen

700 Kilometer in fünf Tagen radelten die vier Kollegen und Freunde. Bremen erreichten sie dann „müde, stolz und glücklich“, wie Matthias Beyer sagt. Schon am nächsten Tag im Zug zurück in die Heimat beschlossen die vier: So eine Reise werden sie nächstes Jahr wieder machen. Diese nächste Tour sollte sie nach Budapest führen. „Keiner hat geschaut, wie weit das ist“, erzählt Beyer.

Als „völlige Wahnsinnsaktion“ beschreibt er die 1.100 Kilometer lange Tour, die sie in sechseinhalb Tagen fuhren. Weitere solcher Touren folgten Jahr für Jahr. Jedes Mal sammelten sie vorher Spenden von Firmen und Privatpersonen für den Verein FuOKK, der die Krebsstation der Kinderklinik Karlsruhe unterstützt.

Bis heute kamen bei den Spendenaktionen 280.000 Euro zusammen

Die gesammelten Beträge wurden immer höher, die Strecken immer länger. Bis nach Polen, England, Norwegen, Schweden und Frankreich radelten die Kollegen, mittlerweile zu dritt. Dabei kamen bis jetzt mehr als 280.000 Euro zusammen, die zu 100 Prozent an den Verein gingen. Der Sommer vor 24 Jahren sei vielleicht nicht der „Sommer seines Lebens“ im emotionalen Sinne gewesen, meint Matthias Beyer. „Aber es war wahrscheinlich der Sommer meines Lebens mit der größten Tragweite.“