Warum es im Bad Schönborner „Blumenviertel“ alles andere als blumig riecht

Die Gärten der Häuser im Astern-, Veilchen- und Narzissenweg sowie der Westseite der Lilienstraße in Langenbrücken grenzen unmittelbar an Hallen und Produktionsgebäude der Firmen „Im Sand“ an. Und anstatt von floralem Duft, wie man es in diesem als „Blumenviertel“ bekannten Wohngebiet erwarten könnte, sehen sich die Anwohner von üblen Gerüchen umgeben.

BNN-Leser Ralf Dutzi klagt über regelrechte „Abgas-Seen“ in der Wohnung, offensichtlich ausgelöst von einer Lackieranlage der Firma Zolk, die ihm als Allergiker besonders zusetzen.

Anwohner klagen über „widerlichen“ Gestank

Auch andere Anwohner, die anonym bleiben möchten, berichten von „widerlichem, beißendem, metallischen Geruch, der sich auf die Bronchien legt“ und Übelkeit verursache, so dass man Fenster geschlossen halten müsse und ein Lüften nicht möglich sei, auch in den Nachtstunden und am Wochenende. Darüber hinaus wird immer mal wieder Verbrennungsgeruch festgestellt. Beschwerden wurden eingereicht und riefen Ordnungsamt, Polizei, Gewerbeaufsicht und Umweltamt auf den Plan.