Was auf die Besucher beim Familienfest in Bad Schönborn wartet

Auf zwei Tage beste Unterhaltung für Groß und Klein. Ausgesprochenes Highlight wird sicherlich die „Musikalische Sternstunde am See“ am Samstagabend sein, die wir nun zum dritten Mal veranstalten. Dieses Mal steht der Musikverein Langenbrücken mit seinem 100. Geburtstag im Mittelpunkt und gestaltet das Programm. Als besonderen Gast konnten wir die Bruchsaler Sängerin Nadia Ayche gewinnen. Sie ist ja über die Region hinaus bekannt und hat vor fünf Jahren beim ersten Familienfestival, das damals im Rahmen des „Festivals der guten Taten“ durchgeführt wurde, schon mitgewirkt. Jetzt wird sie mit dem Musikverein gemeinsam auf der Bühne stehen und musikalische Akzente setzen bei der Sternstunde am See.