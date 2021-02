Gleichberechtigung ist so eine Sache. In Bad Schönborn beispielsweise tragen von 181 Straßen nur drei den Namen einer Frau. In Östringen ehrt man dagegen ausgerechnet eine einst glühende Verfechterin des Nazionalsozialismus. Was läuft schief bei der Namensvergabe?

In Deutschland gibt es unzählige Straßen. Manch eine ist bekannter, andere eher weniger. Die Straße „Unter den Linden“ oder den „Platz der Republik“ in Berlin kennt fast jeder, schon alleine aus touristischen Gründen oder wegen ihrer Geschichtsträchtigkeit. Auch die „Badstraße“ und die „Schlossallee“ aus dem weltbekannten Gesellschaftsspiel Monopoly dürften jedem, der schon einmal einen Spieleabend durchlebt hat, ein Begriff sein.

Diese Straßen sind grundsätzlich geschlechterneutral. Was aber ist mit Straßen, die zu Ehren von Personen benannt sind? In fast jedem Ort, sei er noch so klein, gibt es meist ein ‚Komponistenviertel‘, und ein ‚Dichterviertel‘, so auch in Bad Schönborn und Östringen.

Doch wie viele berühmte Frauen treten in diesen Orten auf und welchen Bezug haben sie?