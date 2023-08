Welche Lektüre Kristin Gaßner, Leiterin der Gemeindebibliothek Bad Schönborn, gegen Langeweile im Sommer empfiehlt.

Gaßner

Bei uns haben sich nahezu 100 Kinder im Alter zwischen sechs und 12 Jahren zur landesweiten Aktion „Heiß auf Lesen“ angemeldet. Ausgehend von deren Nachfrage kann man sagen, dass bei den Leseanfängern naturgemäß dünne Bücher mit hohem Bildanteil im Vordergrund stehen. Wir verzeichnen aber generell ein großes Interesse an Büchern mit vielen Bildern, die einen lustigen Ton anschlagen. Vorbild ist hier Gregs Tagebuch von Jeff Kinney. Besonders begehrt und von unserem jungen Publikum ab acht Jahren sehr empfohlen ist die Comic-Reihe um Dog Man – Superheld, halb Mensch, halb Hund, im Kampf gegen Petey, die fieseste Katze der Welt. Auch der Youtuber Paluten hat eine Buchreihe auf den Markt gebracht, die schneller ausgeliehen ist, als wir sie wieder in die Regale einräumen können. Er kombiniert Witz und Spannung und führt in die Welt von Minecraft. Dazu muss man sagen, Comics sind oft der erste Schritt in eine lange und erfolgreiche Lesekarriere. Dauerbrenner bei Erwachsenen sind immer historische Romane und Krimis. Insbesondere die Bestseller von Sebastian Fitzek sind sehr gefragt.