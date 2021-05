100.000 Euro Sachschaden

Feuer in Wohnhaus in Bad Schönborn richtet hohen Schaden an

Ein Feuer hat am Sonntagabend in Langenbrücken, einem Ortsteil von Bad Schönborn, hohen Schaden angerichtet. Laut Angaben der Polizei wurde das Feuer in der Dammstraße gegen 18 Uhr gemeldet.