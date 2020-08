Erstes Ferienwochenende an Baggerseen

Die Anreise ist schwierig – der Badespaß ungetrübt

Wer erst einmal am Baggersee ist, kann den Tag genießen. Nur die Anreise ist oft schwierig. Am Strand hingegen herrscht meistens ungetrübte Badefreude. Ein Besuch in Untergrombach und Weingarten.