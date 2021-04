Es tut sich was rund um den Bahnhof: Am neuen Westeingang zur Bahnstadt wird wegen Pfusch am Bau der Abbruch des Betondachs vorbereitet. Auf der Ostseite will die Stadt Bruchsal mit einem neuen Bebauungsplan das Bahnhofscarré mit historischer Bausubstanz als „Visitenkarte“ und „repräsentatives Eingangstor“ in die Innenstadt erhalten.

Fahrt haben nun auch die Planungen für den neuen Busbahnhof aufgenommen. Vorgesehen ist, den Busbahnhof auf die linke Seite beim Saalbachcenter zu verlegen und auf der freigewordenen Fläche ein mehrstöckiges Gebäude als Parkhaus zu bauen. 15 Millionen Euro hat die Stadt für die Verlegung des Busbahnhofs mal vorgesehen.

Die Planungen für den neuen Busbahnhof mit verschiedenen Dach-Varianten will die Stadtverwaltung Ende April oder Anfang Mai in einer digitalen Infoveranstaltung vorstellen. Nach Angaben von Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick sind die Pläne und das Betreiberkonzept fertig, das Geld ist im Haushalt mittelfristig eingestellt. Um rechtzeitig Zuschüsse aus Förderprogrammen zu beantragen, will die Verwaltung nun von den Bürgern eine Rückmeldung zu den Ideen erhalten.