Batterien sollen Solarparks wie in Bruchsal künftig effizienter machen

Jeder Solarpark bekommt künftig eine Batterie. Das ist der Plan der EnBW. An der A5 kurz vor Bruchsal geht das erste Projekt in dieser Region bald ans Netz.

Noch im Dezember, wenn die Tage besonders kurz sind und wenig Sonne scheint, soll der neue Solarpark an der A5 bei Bruchsal-Untergrombach zum ersten Mal Strom ins öffentliche Netz einspeisen. Oder wahlweise in eine Batterie.

Die EnBW will Deutschlands erstes Energieversorgungsunternehmen werden, das seine Solarparks standardmäßig mit Batterien ausstattet. Sie ermöglichen es, dass bei Stromüberproduktion oder wenig Bedarf die Stromproduktion nicht gedrosselt werden muss. Überschüssiger Strom wird am Rande des Parks gespeichert und abgegeben, wenn er benötigt wird. Zum Beispiel, wenn gerade nicht die Sonne scheint. Oder der Bedarf hoch ist.

„Dafür wollen wir in den nächsten ein bis zwei Jahren einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen“, sagte Thorsten Jörß der dpa. Er ist Leiter der Projektentwicklung Photovoltaik.

Auf der A5 Richtung Norden sieht man bei Untergrombach den Park rechter Hand

Untergrombach soll der Startschuss für die neue Strategie des baden-württembergischen Energieversorgers sein. Dort sind am Freitag zwei Container aus der Region Hannover angeliefert worden, die die neue Großbatterie beinhalten. Mit gut zwei Stunden Verspätung schlängelten sich die Transporter über die eigens für den Bau befestigten schmalen Wege direkt auf das Feld am Rande der Autobahn 5.

Wer künftig mit dem Auto nach Norden unterwegs ist, der sieht die Anlage rechter Hand auf Höhe von Untergrombach, kurz vor Bruchsal. Die Batterien werden von der Autobahn aber eher nicht sichtbar sein. Sie stehen hinter den Solarmodulen zentral im Park.

Nur wenige hundert Meter weiter, linker Hand, auf Höhe von Bruchsal, sieht man einen bereits bestehenden älteren Solarpark. Er gehört den Stadtwerken Bruchsal, Bretten, Ettlingen.

Zurück aber zum aktuellen Batterieprojekt: „Es handelt sich um eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit insgesamt 3.500 Zellen“, erklärt Arnim Wauschkuhn. Er leitet die Batteriesystemlösungen beim Energieversorger. Die Zellen stammen aus chinesischer Produktion. Montiert wurde die Batterie in Deutschland.

Mit seiner Kapazität von 3,5 Megawattstunden (MWh) ließen sich etwa 300 Haushalte einen Tag lang mit Strom versorgen. Hier in Untergrombach habe die EnBW für die Batterie und die Photovoltaik-Module samt Trafo und Umzäunung einen einstelligen Millionenbetrag investiert, hieß es am Rande der Batterieanlieferung.

Nicht nur Solar- auch Windparks könnten eine Batterie bekommen

Dass die EnBW künftig alle ihre Solarparks und womöglich im nächsten Schritt Windkraftanlagen mit Speichern versehen will, liegt mit daran, dass die Technik fortgeschritten ist. Und der Bedarf an Speichern wächst. Das wiederum macht die Speichertechnologie immer günstiger.

Und der Bedarf wächst auch deshalb, weil immer mehr Energie aus erneuerbaren Erzeugungsarten eingespeist wird. „Wir haben die Technik schon in unseren Solarparks in Brandenburg und in Rheinland-Pfalz getestet und sind jetzt so weit, sie überall auszurollen“, erklärt Wauschkuhn gegenüber dieser Redaktion. Auch die Nachrüstung schon bestehender Parks sei denkbar.

Der Solarpark ist im Raum Bruchsal nicht der erste und auch nicht der größte. Er dürfte aber der erste sein, der mit einer Batterie ausgestattet wird. Große Solarparks anderer Träger finden sich entlang der A5 kurz vor Bruchsal aber auch entlang der Bahnstrecke bei Waghäusel. In Bad Schönborn wird gerade Deutschlands derzeit größte schwimmende Photovoltaikanlage gebaut.

Der Untergrombacher Solarpark ist im Übrigen der erste, den die EnBW im Landkreis Karlsruhe installiert. Er entsteht auf einer bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche. Sie gehört der Stadt Bruchsal, die sie für 30 Jahre an den Energiekonzern verpachtet hat.

Die Bruchsaler Stadtwerke sollen sich künftig mit 49 Prozent beteiligen, so der Plan. „Die Lebensdauer der Solarmodule ist aber heute schon zum Teil deutlich größer“, erklärt Katharina Heck. Sie koordiniert das Untergrombacher Projekt für die EnBW.

Unter den Modulen bei Untergrombach sollen Schafe weiden

Mit einer installierten Leistung von rund vier Megawatt (MW) gehört der Untergrombacher Solarpark eher zu den kleineren Projekten. Er produziert künftig auf 3,8 Hektar pro Jahr eine Strommenge, mit der etwa 1.500 Haushalte versorgt werden können.

Die Fläche, die einst ein Bauer bewirtschaftet hat, ist für die Produktion von Nahrungs- oder Futtermittel erst einmal verloren. „Wir wollen aber künftig Schafe unter den Solarmodulen weiden lassen“, erklärt Heck. Sie sollen dafür sorgen, dass das Gras kurz bleibt. Die EnBW plant außerdem, den Bruchsaler Park für Besucherführungen zu öffnen.