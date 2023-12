In Forst planen die Gemeindebücherei und der Jugendgemeinderat in diesem Jahr eine ganz besondere Weihnachtsaktion: die sogenannten „Wünsch-Dir-was-Wochen“.

Bei diesen kann man sich passend zur Weihnachtszeit ein Buch seiner Wahl wünschen, die die Gemeindebücherei in den Bestand aufnimmt. Die Kosten dafür trägt der Jugendgemeinderat. Karina Merten, die die Geschäftsstelle des Jugendgemeinderats verantwortet, erklärt, wie die Aktion abläuft.

Wie kann man sich etwas wünschen und an wen richtet sich die Aktion?

Merten

„Die Aktion richtet sich an alle, die laut Satzung auch „wahlberechtigt“ sind, also alle Forster Jugendlichen und Erwachsenen zwischen 12 und 25 Jahren. Noch bis zum 11. Dezember hat man die Möglichkeit, einen Buchwunsch mit Titel und Autor abzugeben. Dann bestellen wir das Buch, sodass wir bis Weihnachten die „Wünsche“ erfüllen können. Die Wünsche können an die Mailadressen info@gemeindebuecherei-forst.de und jugendbuero@forst-baden.de gesendet werden.“