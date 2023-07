Bei der Energiewende ist Bruchsal schon einen Schritt voraus

Die Tiefengeothermie hat bisher einen eher schlechten Ruf. Dabei hat sich die Technik längst weiterentwickelt. Wie, zeigt die Pilotanlage in Bruchsal.

Wie wichtig die Versuchsanlage zur Lithiumgewinnung in der Bruchsaler Südstadt ist, zeigt einmal mehr der Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock am Mittwoch. Seit Januar wurde in der Geothermieanlage ein knappes Kilo Lithium gewonnen. Quasi als Abfallprodukt bei der Wärmegewinnung durch Tiefengeothermie. Nachhaltiger geht es wohl nicht. Das ist die gute Botschaft.

Lithium ist weltweit gefragt

Das hat auch die grüne Außenministerin erkannt. Bei der Zwischenstation ihrer Sommertour interessiert sie sich für die voraussichtlichen Produktionskapazitäten. Das silberweiße Metall ist weltweit gefragt. Vor allem bei der Herstellung für Akkus in E-Autos oder Handys. Und der Bedarf wird weiter steigen, wenn ab 2035 Neuwagen emissionsfrei fahren müssen. Es wird also ernst.

In Bruchsal ist nicht von ungefähr in Zusammenarbeit mit dem KIT und der EnBW eine solche Versuchsanlage entstanden. Allein 20.000 Autobatterien könnten mit der Jahresproduktion von bis zu 900 Tonnen produziert werden. Mit einem Dutzend Bohrlizenzen im Land hat die EnBW noch mehr vor. Als Modellstadt für den Einsatz von erneuerbaren Energien hat sich Bruchsal bundesweit einen Namen gemacht. Energie aus Sonne, Biomasse oder Geothermie ist Teil des Wärmeplans. Da darf sie stolz drauf sein.

Warum die Geothermie bislang einen schlechten Ruf hat, konnten der Außenministerin auch Verantwortliche der EnBW nicht schlüssig erklären. Seit 2009 läuft die Anlage in Bruchsal störungsfrei. Seit über 40 Jahren wird 140 Grad heißes Wasser aus drei bis vier Kilometer Tiefe gefördert. 1983 wurde dort gezielt gebohrt. Die Technik hat sich längst weiter entwickelt. Beschwerden von Anwohnern hat es nicht gegeben. Das versichern Stadt und Betreiber.

Politik muss die Ängste ernst nehmen

Zwischen Offenburg und Mannheim werden im Thermalwasser höhere Lithium-Anteile vermutet. Das ist mit Blick auf die angestrebte Energiewende die gute Nachricht. In Waghäusel haben sich die Bürger in einem ersten Schritt allerdings gegen ein Geothermie-Projekt ausgesprochen. Ängste, auch wenn sie vielleicht emotional und irrational sind, muss die Politik ernst nehmen. Nur gemeinsam kann die Energiewende gelingen.

Dass es in der Region schon innovative und zukunftsträchtige Ansätze gibt, wollen die BNN mit einer Sommertour für ihre Leser zeigen. Dabei ist auch ein Blick hinter die Geothermieanlage in Graben-Neudorf möglich. Dort können sich die Leser selbst ein Bild machen. Das ist wichtig.