Pfarrer Thomas Fritz von der Katholischen Kirchengemeinde Bruchsal Michaelsberg feiert am 4. Februar in der Obergrombacher Pfarrkirche St. Martin eine „Fastnachtskirche“. Was die Besucher erwartet.

Kirche und Fasching pflegen seit Jahrhunderten gute Beziehungen. Denn das Ende der Fastnacht markiert den Beginn der Fastenzeit.

Vor dem Gottesdienst gibt es eine Einweisung

Pfarrer Thomas Fritz von der Katholischen Kirchengemeinde Bruchsal Michaelsberg, der selbst aus einer Fastnachtsregion stammt, feiert am Sonntag, 4. Februar, ab 10.30 Uhr in der Obergrombacher Pfarrkirche St. Martin eine „Fastnachtskirche“. Er erklärt, was das Besondere an dem Fastnachtsgottesdienst ist.

Was darf man sich unter einer „Faschingskirche“ denn vorstellen?

Fritz Der Gottesdienst wird musikalisch von der Obergrombacher Guggenmusik, den Nashörnern, und dem Kirchenchor mitgestaltet. Vor dem Gottesdienst gibt es eine kurze Einweisung, was geht und was nicht geht. Wir feiern ja Gottesdienst und machen nicht irgendeinen Blödsinn. Vom Ablauf her ist es ein ganz normaler Gottesdienst mit der entsprechenden Ehrfurcht. Die Predigt, die Einführung und die Entlassung sind dann gereimt.

Verraten Sie schon etwas vom Inhalt?

Fritz Es geht um Politik, Kirchenpolitik und das aktuelle Ortsgeschehen, dazu die Auslegung des Evangeliums – alles in Reimform. In den vergangenen Jahren habe ich beispielsweise augenzwinkernd das Thema Windrad und eine E-Bike-Ladestation am Radweg nach Helmsheim oder ein Altersheim mit Mehrgenerationenhaus in leeren Räumen der Hauptschule angesprochen. Oder wie die Kirche der Zukunft nach der digitalen Revolution aussehen könnte. Im Anschluss an den Gottesdienst macht die Frauengemeinschaft einen Sektempfang, dessen Erlös für unsere Partnerkirche in Peru bestimmt ist.

Wie ist ihre Beziehung zu Fasching?

Fritz Ich bin in St. Georgen aufgewachsen und war Pfarrer im Südschwarzwald nahe der Schweizer Grenze. Da spielt die Fastnacht mit den großen Narrenzünften schon eine bedeutende Rolle. Das fängt am Dreikönigstag mit dem Abstauben der Schemen an, dann folgen erste Narrentreffen, und so richtig los ging es in den Dörfern und Städtchen dann am Schmutzigen Donnerstag. Im Schwarzwald habe ich übrigens auch schon sogenannte Narrenmessen gehalten.

Katholische Kirche und Fastnacht, das hat doch Tradition?

Fritz Fastnacht ist ein Schwellenfest und markiert den Beginn der Fastenzeit. Man hat noch einmal gut gegessen und gefeiert, danach gab es in früheren Zeiten bis Ostern keine Tanz-, Theater- oder Musikveranstaltungen. Ich kenne das noch aus eigenem Erleben in meiner Jugendzeit, dass der Wirt am Fastnachtsdienstag um Mitternacht eine Blechwanne ins Lokal gezogen hat. Alle Getränke, die bis dahin nicht getrunken waren, wurden da reingekippt. Damit begann die Fastenzeit.