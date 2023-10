„Stillen ist sehr wertvoll und wichtig, wenn es um die gute und gesunde Entwicklung des Neugeborenen geht“, davon ist Lilian Rüssel aus der RKH Fürst Stirum Klinik in Bruchsal überzeugt. Für alle, die sich mit dem Thema „stillen“ beschäftigen wollen, bietet sie ab 12. Oktober Kurse an.

Während der Coronazeit mussten sämtliche Angebote für werdende und frisch gebackene Eltern eingestellt werden. Viktoria Lacopacci und Lilian Rüssel von der Station G2 der RKH Fürst Stirum Klinik in Bruchsal möchten das Thema Stillen in regelmäßig stattfindenden Gruppen wieder vermehrt in den Fokus rücken.

Wichtiges rund um die Stillkurse

Warum sind Stillkurse wichtig?

Rüssel Stillen ist sehr wertvoll und wichtig, wenn es um die gute und gesunde Entwicklung des Neugeborenen geht. Entscheidend für den Erfolg und die Motivation der Mütter ist oftmals die liebevolle und kompetente Begleitung in der Klinik von der ersten Minute an, denn häufig ist aller Anfang schwer. Stillgruppen fördern die sozialen Kontakte, bestärken die Frauen in ihrem Stillwissen und machen Mut. Denn gerade auch der Kontakt von Müttern zu Müttern ist hilfreich. Die Frauen fühlen sich so nicht alleine in dieser doch recht anspruchsvollen Lebensphase.

Für wen sind die Kurse gedacht?

Rüssel Für alle, die sich über das Thema Stillen informieren wollen. In erster Linie natürlich Schwangere, die sich in der Entscheidungsphase befinden, wie sie ihr Kind ernähren möchten. Sowie Frauen, die aktuell stillen oder teilstillen, aber vielleicht andere Methoden zur Ernährung Ihres Kindes wünschen, wie Abpumpen oder Flasche. Natürlich sind auch Väter und Angehörige herzlich willkommen.

Was erwartet die Teilnehmer?

Rüssel Eine „Auftank-Stelle“ für Frauen in entspannter Atmosphäre. Dabei sitzen mehrere Mutter-Kind-Paare, Schwangere oder Personen, die Interesse am Thema Stillen haben, zusammen. Begleitet wird dies durch eine oder zwei Stillberaterinnen (IBCLC), die durch das Europäische Institut für Stillen und Laktation (EISL) ausgebildet wurden. Wir sprechen über Themen in der Stillzeit, wie Schwierigkeiten, Milchstau oder Milchmenge, das Gedeihen des Kindes, aber auch Beikosteinführung, Schlafverhalten und Abstillen und vieles mehr auf einem fachlich und sachlich kompetenten Niveau. Dabei hoffen wir gemeinsam offene Fragen zu beantworten und Ängste zu mindern oder zu lösen.