Bei Maiwanderungen in Bruchsal ist Selbstverpflegung angesagt

In einem Lied zum Mai heißt es: „…der bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus.“ Sorgen gibt es derzeit viele, doch am 1. Mai zu Hause bleiben will man auch nicht. Die Menschen drängt es hinaus in die erwachende Natur.

Die Wanderexperten vom Odenwaldklub in Bruchsal, Birgit Pankratz, und Odenwaldklub Kraichtal, Stefan Rick, zucken bedauernd die Schultern, wenn man sie auf ihre weithin bekannten Maifeste anspricht.

Auch Hans Märtiens, Vorsitzender des Gesangvereins in Helmsheim, ist mit seinem Team zur Untätigkeit verurteilt. „Üblicherweise stand zu dieser Zeit schon das große Zelt am Waldrand, und wir freuten uns auf zahlreiche Gäste und frohe Lieder“, sagt er.

„Einen kleinen Gruß zum 1. Mai haben wir aber dennoch in der vergangenen Woche an unsere Sängerinnen und Sänger verteilt.“

Wandern auch ohne Maifeste

Pankratz und Rick haben als erfahrene Wanderer durchaus Tipps parat, wie man den 1. Mai auch ohne Maifestrast gestalten kann. Ein attraktives Ziel ist für Birgit Pankratz die Michaelskapelle – aber nicht bei Untergrombach, sondern in Eichelberg.

Ebenfalls hoch gelegen, aber wesentlich weniger bekannt, kleiner und ohne Gastronomie – ein echter „Geheimtipp“. Sie selbst bleibe an diesem Tag zu Hause. „Da ist mir zu viel Trubel“, sagt die Vielwanderin. Ihre Maiwanderung legt sie auf das Wochenende danach.

Stefan Rick empfiehlt den Fischwanderweg zwischen Münzesheim, Büchig und Gochsheim. „Hier kann man in den Streckenlängen gut variieren und je nach Lust und Kondition den passenden Weg wählen“, sagt er. Besonders reizvoll seien die Höhenabschnitte des Trails bei Oberacker, wo man bei guter Sicht sogar den Dom von Speyer sehen könne.

Radfahren als Alternative zum Wandern

Speyer sei auch ein Ziel für eine Radtour quer durch die Hardt, schlägt Gerhard Öfner vom Radsportteam Kraichgau vor, der selbst viel auf Tour ist: „Schöne flache Strecke.“ Auch viele andere Ziele ließen sich gut mit dem Rad erreichen.

Je nach Rad, ob mit Elektro-Unterstützung oder ohne, und je nach Wadenkraft kann man seine Route wählen. Seine Verpflegung für unterwegs sollte man sich vorsichtshalber in die Satteltasche oder in den Rucksack packen, damit man unterwegs etwas zum Nachlegen hat. Denn auf Raststellen kann man sich nicht verlassen.

CVJM verpflegt die Wanderer in Unteröwisheim

Eine Ausnahme bildet der CVJM im Schloss Unteröwisheim. Dort gibt es ein „Walk in“ wie woanders ein „Drive in“, unter Einhaltung der Corona-Regeln. Am großen Eingangstor kann man sich zur Stärkung etwas Herzhaftes oder etwas Süßes bestellen, dann einzeln abholen und sich wieder auf den Weg machen.

Ein Verweilen im Schlosshof ist nicht möglich. Als „Renner“ für Familien werden sich möglicherweise die „Eiswanderungen“ entwickeln. In vielen Orten gibt es weithin bekannte Eiscafés mit Straßenverkauf. Diese bieten sich bei schönem Maiwetter durchaus als Ziel an mit besonderem Motivationsschub. Mit Anstehen ist allerdings zu rechnen. Auch hier gilt: Abstand halten und Maske auf.