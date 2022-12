Beim Abbiegen: Autofahrer verletzt in Bruchsal Pedelec-Fahrer

Ein Autofahrer hat am Dienstag in Bruchsal wohl einen Radfahrer übersehen. Anschließend kam es zum Zusammenstoß. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein Autofahrer und ein Pedelec-Fahrer sind am Dienstagnachmittag in der Werner-von-Siemens-Straße in Bruchsal zusammengeprallt. Vermutlich war der 23-jährige Pedelec-Fahrer gegen 15.30 Uhr auf dem Gehweg unterwegs, teilte die Polizei mit. Zum gleichen Zeitpunkt wollte der 50-jährige Fahrer eines Opels aus einer Grundstückseinfahrt kommend abbiegen. Dabei übersah er scheinbar den Pedelec-Fahrer.

Durch den folgenden Zusammenstoß beider Fahrzeuge stürzte der 23-Jährige und zog sich wohl leichte Verletzungen zu. Der Schaden an dem Auto beläuft sich auf etwa 200 Euro. An dem Pedelec entstand laut aktuellen Informationen der Polizei kein Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun und bittet alle, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer (0 72 51) 72 60 zu melden.