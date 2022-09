Spiel und Spaß für die ganze Familie in der Natur. Für die Kinder wird es verschiedene Bastel- und Spielstationen geben. Außerdem ist das Heubühl-Gelände voller Möglichkeiten zum Klettern und um sich auszutoben. Spannende Natur- und Pflanzenmärchen können sich die Besucher, wie in den vergangenen Jahren, in der Jurte von dem Märchenerzähler anhören. Bei Vorträgen über die Welt der Bienen und die Streuobstwiese können sie außerdem viel Neues über die Natur lernen. Ebenso wird es eine Vielzahl an regionalen Informationsständen geben. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt zum Beispiel Kaffee und Kuchen und eine Apfelsaftpresse.