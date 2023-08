Beim Währungsumtausch in Bruchsal rollt kein Rubel

Dollars, Franken, Kronen und Co sind bei Finanzinstituten in und um Bruchsal schnell zu haben. Seltene Sorten müssen vorbestellt werden.

Fremde Währungen für den Urlaub sind im Zeitalter der Europäischen Union kein Thema mehr. Der Euro ist europaweit akzeptiert, sogar bei Nicht-EU-Mitgliedsländern. Bank- und Kreditkarten ersetzen die Barzahlung, meist auch im außereuropäischen Ausland.

Früher, als an den Landesgrenzen noch Ausweise kontrolliert wurden, gab es an jedem Übergang Wechselstuben, in denen man sein Geld in solches des besuchten Landes umtauschen konnte. Was machen reisefreudige Menschen, die nach Israel wollen oder in die USA oder nach Afrika? Oder nach Schweden oder in die Schweiz?

Volksbank überlässt den Währungstausch der Reisebank

Viele Banken haben den Währungshandel eingestellt, wie sich bei einer punktuellen Nachfrage herausstellt. Die Volksbank Bruchsal-Bretten verweist auf die Reisebank, die sich mit dem Verkauf ausländischen Gelds beschäftigt und diese Sparte für die Genossenschaftsbanken abwickelt.

„Die Reisebank hat mehr als 100 Währungen in ihrem Vorrat“, sagt eine Mitarbeiterin dieses Geldinstituts in Karlsruhe. „Bei den gängigen Währungen können wir meistens sofort umtauschen“, erläutert die Reisebank-Mitarbeiterin.

In manchen Fällen müssten nicht so häufig nachgefragte ausländische Banknoten bestellt werden. Das gehe recht schnell. Die zentrale Abwicklung des Geschäfts sei effektiver.

Russisches Geld ist in Deutschland gesperrt

US-Dollars, israelische Schekel, Schweizer Franken, schwedische Kronen, englische Pfund machten keine Probleme. Türkische Lira könnten ebenfalls problemlos getauscht werden.

Was machen Reisende, die nach Russland wollen und dafür Euro gegen Rubel eintauschen wollen? Was ist in Zeiten des russischen Kriegs gegen die Ukraine überhaupt möglich? „Russisches Geld ist in Deutschland gesperrt“, berichtet die Dame bei der Reisebank. Der Rubel rollt derzeit nicht. Es gebe zudem Währungen anderer Länder, die nicht handelbar seien.

Was ist zu beachten, wenn man ausländisches Geld, das man nicht ausgegeben hat, in Euro zurücktauschen möchte? Der Rücktausch sei innerhalb von 60 Tagen gebührenfrei möglich, informiert die Reisebank-Mitarbeiterin. Aber, macht sie deutlich, beim Rücktauschen werde der aktuelle Wechselkurs berechnet. Dieser Wert liege meisten unter dem Ausgabewert.

Sparkasse gibt Fremdwährungen aus – manche aber nur auf Bestellung

„Bei der Sparkasse Kraichgau in Bruchsal erhalten Kundinnen und Kunden gängige Währungen in verschiedenen Stückelungen. Sie können Sorten über ihr Online-Banking bestellen und in eine Filiale oder direkt nach Hause liefern lassen. Die Abrechnung erfolgt über das angegebene Konto bei der Sparkasse zum aktuell gültigen Kurs“, informiert Karin Haas, Abteilungsleiterin Kommunikation.

In der Hauptstelle in Bruchsal seien gängige Währungen wie US-Dollar, Schweizer Franken, Britische Pfund, Kanadische und Australische Dollar sowie Dänische, Norwegische und Schwedische Kronen vorrätig.

Wer Sorten vorbestelle, solle eine Lieferzeit von zwei bis drei Tagen einplanen. Zu den meistgefragten ausländischen Währungen gehöre der US-Dollar. Je nach Saison seien Südafrikanische Rand und Thailändische Baht stark gefragt. Der Omanische Rial sei eine der selten verlangten Währungen.

Beschädigte Banknoten werden nicht zurückgenommen

Übrig gebliebene Banknoten (keine Münzen) könnten Kundinnen und Kunden zum Tageskurs bei der Sparkasse zurücktauschen. „Die Scheine sollten dafür in einem guten Zustand sein. Beschädigte Banknoten werden nicht angekauft“, erklärt Haas.

„Wir empfehlen Kundinnen und Kunden, die gewünschten Sorten über den Online Banking-Zugang bei der Sparkasse Kraichgau vorzubestellen. Die Abholung in einer Sparkassenfiliale ist dann für sie kostenlos, da das Sepa-Lastschriftmandat im Online-Banking automatisch generiert wird“, so die Kommunikations-Leiterin. Tausche man übrig gebliebenen Banknoten in der Filiale zurück, falle eine Gebühr von fünf Euro an.

Bei Reisebüros sei die Frage nach Währungsumtausch kein Thema, sagt Natascha Martin, Chefin des Reisemarkts Bruchsal. „Heutzutage kann man doch alles und überall per Kreditkarte bezahlen. Wenn ich privat verreise und meine, dass ich Bargeld brauche, wechsle ich im Zielland. Möglichkeiten gibt es am Flughafen oder im Hotel“, so Martin.

„Bei uns fragen die Kunden nicht nach Geldwechselmöglichkeiten. Und wenn es mal vorkäme, würde ich raten, am Zielflughafen Bargeld einzutauschen“, sagt Sabine Witte vom Reisebüro Kraichgau in Münzesheim.