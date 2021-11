Der Rapper und Autor Ben Salomo spricht in Bruchsal über Judenhass und Israelfeindlichkeit in der Alltagskultur von Kindern und Jugendlichen.

„Guck mal, der Jude – Antisemitismus damals und heute“: Unter diesem Motto hat am Montagabend eine Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit im Gewerblichen Berufsschulzentrum in Bruchsal stattgefunden. Ben Salomo berichtete von seinen Erfahrungen.

Der jüdische Rapper, YouTuber, Gründer der Konzertreihe „Rap am Mittwoch“ und Autor des Buches „Ben Salomo bedeutet Sohn des Friedens“ wurde unterstützt von Autor Christoph Giesa und Bernd Morlock, dem Vorsitzenden des Deutsch-Israelischen Freundeskreises im Stadt- und Landkreis Karlsruhe.

Zielgruppe der Rap-Szene, in der sich häufig antisemitische Äußerungen wiederfinden und rasch verbreiten, sind, wie Giesa und Salomo im Vortrag vermittelten, Jugendliche oder mitunter auch schon Grundschülerinnen und -schüler. Diese gelte es anzusprechen, in diesem und anderen Vorträgen dieser Art.

Das antisemitische Feindbild wird geschnürt, ohne es direkt anzusprechen

Hier folge er einem gewissen Schema, wie Salomo vorab sagte. „Im Vortrag gestalte ich das ab einem bestimmten Punkt so, dass ich den Anwesenden klar mache, dass Person A ein Gerücht über Juden, also eine Minderheit, verbreitet. Die Leute können sich über Lügen wichtigmachen und glauben das, was sie hören. Das macht die Runde, dann wird gemobbt oder Gewalt ausgeübt. Lügen und Gerüchte verbreiten sich in der Gesellschaft immer dort, wo die Leute das Gefühl haben, sie wüssten alles“, so Ben Salomo.

Dies sei auch der Grund gewesen, weswegen er sich seinerzeit nach wiederholtem Anlauf doch von seinem Format „Rap am Mittwoch“ verabschiedet habe. Wie er im Gespräch klarmachte, geschehe häufig, nicht nur bei Texten in Liedern der Rap-Szene, eine sogenannte „Umwegkommunikation“. Mittels derer schüre man das antisemitische Feindbild, ohne es direkt auszusprechen.

„Es ist wichtig, zu sehen, dass sich viele Inhalte in der Fanbase, bei Anhängern des Deutsch-Rap, verfestigen, die dann zum Beispiel bei radikalisierten Anhängern der islamistisch-schiitischen Partei Hisbollah oder der Palästinenser-Organisation Hamas zu finden sind. Diese sind vom Hass auf Israel getrieben.“

Über die sozialen Medien verbreiten sich Unwahrheiten schnell

Auch auf Corona bezogen, beobachtet Ben Salomo Vergleichbares: „Es gibt manche Menschen, die behaupten, dass die Juden mit dem Impfstoff die Welt vergiften möchten – genauso wie man einst behauptete, dass Juden Brunnen vergiften, weswegen seinerzeit die Pest ausgebrochen wäre.

Solche Narrative werden auch in Teilen der Rap-Szene reproduziert, aber nicht nur da, auch in den Medien.“ Gerade über die sozialen Medien verbreiteten sich solche Begriffe dann auch weiter.

Ben Salomo, bürgerlich Jonathan Kalmanovich, ist Träger des „Internationalen Pforzheimer Friedenspreises“ und hat sich im Frühjahr im Goldenen Buch der Stadt Pforzheim eingetragen. „Geschichte wiederholt sich nicht eins zu eins, aber sie reimt sich“, appellierte Ben Salomo an alle Anwesenden, nicht die Fehler aus der Vergangenheit zu wiederholen.