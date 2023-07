Bepo-Kindertag in Bruchsal: Die Polizei hat viele Fans

Wie starten Bruchsaler Kinder in die Sommerferien? Mit dem Bepo-Kindertag. Seit den 1980er-Jahren gibt es die Kult-Veranstaltung schon. Warum sie so beliebt ist.

Da wird schon der Weg zum Bepo-Kindertag ein Highlight. Jedenfalls für die Kinder der Glückstiger-Gruppe aus Bruchsal.

Die sechs Kleinen sitzen im Bollerwagen und sind mit ihren beiden Tagesmüttern Andrea Zelic und Sabrina Yilmaz unterwegs zur Bereitschaftspolizei, eben der Bepo, in der Bruchsaler Südstadt und kommen kurz vorm Ziel an einem parkenden Streifenwagen vorbei.

Die Polizisten winken und schalten das Blaulicht ein. Kann das noch besser werden?

Start in die Sommerferien traditionell bei der Bepo in Bruchsal

Ja, das kann es. Denn wie jedes Jahr zum Start in die Sommerferien verwandelt sich das Gelände der Bereitschaftspolizei in eine Erlebniswelt für Kinder. Bei vielen Gemeinden steht der Tag als Ausflugsziel auf dem Ferienprogramm.

Gleich am Haupteingang ist der Einstieg in die Polizeifahrzeuge. Der sechsjährige Till zeigt auf die Polizeibusse und Streifenwagen und freut sich. In ihnen dürfen die Kinder eine Runde mit übers Gelände fahren. Und nur an diesem Tag dürfen Sirene und Blaulicht einfach zum Spaß eingeschaltet werden. Lautsprecher-Durchsagen inklusive. „Achtung, aufpassen“, rufen da die kleinen Hilfspolizisten, wenn Fußgänger die Strecke überqueren.

Schlange für Fahrt im Bruchsaler Sonderwagen ist besonders lang

Till möchte aber im gepanzerten Sonderwagen 4 mitfahren. Die Schlange ist besonders lang. Manche haben sich schon vor Beginn des Kindertages angestellt. Überhaupt ist bereits am Vormittag viel los. Auf den Zufahrtswegen staut es sich. Die Parkplätze füllen sich schnell. Um die 4.000 große und kleine Gäste seien in der Regel zeitgleich auf dem Gelände. „An Toptagen können es insgesamt bis zu 8.000 Besucher sein“, sagt Marco Horn. Er ist Hauptkommissar bei der Führungsgruppe der Bereitschaftspolizei.

In der Warteschlange erinnert sich derweil Tills Mutter Nina Scheuring: „Ich war mit drei selbst das erste Mal auf dem Bepo-Kindertag.“ Seit Mitte der 1980er-Jahre gibt es die Veranstaltung inzwischen schon, dieses Jahr wird zum 36. Mal gefeiert. Auch das macht den Bepo-Kindertag zum Kult: Dass die Kinder von einst heute mit dem eigenen Nachwuchs zu den Dittmannswiesen kommen.

An diesem Tag geht es um Erlebnis und Action. Marco Horn

Hauptkommissar bei der Führungsgruppe

„An diesem Tag geht es um Erlebnis und Action“, sagt Marco Horn. Er ist Hauptkommissar bei der Führungsgruppe der Bereitschaftspolizei. Vor vielen Jahren hat er selbst als Einsatzbeamter Kinder im Streifenwagen herumkutschiert. Heute sind viele seiner Kollegen beim Kindertag dabei. Wie viele, das darf Horn nicht sagen. Es sind genügend, das Fest ist gut organisiert, so viel steht fest.

Und: „Natürlich gibt es auch noch ausreichend Einsatzbeamte für den Ernstfall“, so Polizist Horn. Auch der Betrieb der Polizeischule auf dem Gelände laufe normal weiter.

In Bruchsal ist eine der beiden Bereitschaftspolizeien im Land stationiert und vor allem für das badische Einsatzgebiet zuständig. Aber die Bruchsaler Polizisten rücken auch zu Einsätzen in ganz Deutschland aus. Etwa ins Braunkohlegebiet Lützerath.

Wie die Bereitschaftspolizisten auf ihre Einsätze vorbereitet werden, zeigt die große Polizeischau, in der vor allem die Arbeit der Sondereinheit BFE vorgestellt wird. Wie „Polizist Marc“ die Aufnahme in diese Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit schafft und wie es ihm mit seinen Kollegen gelingt, „Räuberhauptmann Jonas“ zu überführen, begeistert nicht nur die kleinen Zuschauer.

Überhaupt sind die Vorführungen die großen Publikumsmagneten beim Bepo-Kindertag. Die Polizeireiterstaffel und auch die Polizeidiensthundeführer zeigen, was ihre Tiere im Einsatz leisten.

Landung des Polizeihubschraubers besonders beliebt

Zum ersten Mal sind Gerhard und Gabi Kronavetter aus Graben-Neudorf mit ihren Enkeltöchtern Klara und Sofie zum Kindertag gekommen. Die Großeltern sind begeistert, auch wenn das Wetter nicht so mitspielt. „Es ist wirklich ein ganz tolles Angebot“, sagt Gabi Kronavetter. „Wir wollen das ganze Gelände ablaufen.“

Und da wartet noch einiges: Polizeitaucher stellen sich vor. Verschiedene Parcours können gemeistert werden mit dem Kettcar oder auch dem Bobbycar. Es wird gebastelt, gemalt. Musik und Theater gehören auch zum Programm. Für viel Spannung sorgt nachmittags immer die Landung des Polizeihubschraubers bei der Bepo.

„Ich finde es gut, dass hier ein positiver Kontakt mit der Polizei möglich ist. Es ist wirklich toll hier“, sagt Ralf Weschenfelder aus Bruchsal, der mit seinem siebenjährigen Sohn Max gekommen ist. Damit ist genau das Ziel der Bereitschaftspolizei erreicht. „Wir wollen mit den Besuchern ins Gespräch kommen, mit den Kinder und ihren Eltern. Manche Hemmschwelle abbauen“, sagt Polizist Marco Horn.

Für die Glückstiger jedenfalls endet der Besuch bei der Bereitschaftspolizei an der kleinen Fressmeile. Denn nach zwei Stunden Kindertag haben die vor allem Hunger. Zum Glück gibt es gleich Pommes. „Und dann geht es zurück. Es wird Zeit für den Mittagsschlaf“, sagt ihre Tagesmutter Sabrina Yilmaz.