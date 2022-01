Berufskraftfahrer mit Nachwuchssorgen

Von unserer Mitarbeiterin Patricia Bonaudo

Die Arbeit ist ein Knochenjob, der Zeitdruck ist enorm und die Bezahlung ist schlecht – das könnte zum Problem werden, denn den Speditionen gehen die Fahrer aus. Bundesweit fehlen bereits Zehntausende Berufskraftfahrer. Dass der Job immer unbeliebter wird, hat viele Gründe, das zeigt auch eine Umfrage unter Logistikern und Fahrschulen in der Region.

Welch komplexes System Logistik ist, wird meist nur wahrgenommen, wenn es mal nicht reibungslos läuft. Spätestens seit die Supermarktregale in Großbritannien leer blieben aufgrund des Fahrermangels, ist das Problem auch hierzulande bekannt. „Leere Regale, nein die sind in Deutschland erstmal nicht zu befürchten“ erklärt Lisa Rothfuß der Hegelmann Gruppe aus Bruchsal. Die Marketingleiterin gibt dennoch keine Entwarnung für das Problem des Fachkräftemangels. Derzeit könne dieser noch abgefangen werden, insbesondere durch Fahrer aus dem Ausland, aber seit mehreren Jahren verschärfe sich das Problem.

Bereits jetzt fehlen nach Angaben des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) bundesweit bis zu 80.000 Berufskraftfahrer. Und weil jährlich rund 30.000 Berufskraftfahrer in Rente gehen, aber maximal 20.000 Berufseinsteiger nachfolgen, werden es noch mehr. Rothfuß berichtet, dass sie diese Entwicklungen auch in Bruchsal spürbar sind. „Wir sind stets um gute Bedingungen für Fahrer und Fahrzeuge bemüht, zahlen über Tarif, auch unsere Fahrtzeiten sind eigentlich sehr verträglich und wir achten auf neuste Technik. Dennoch ist auch bei uns der Bedarf an Arbeitskräften höher als die Nachfrage.“ Selbst der stetige Fortschritt, die immer besser ausgestatteten Fahrerkabinen und die Assistenzsysteme der Trucks, könnten diesen Trend nicht aufhalten.

Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Das weiß auch Oliver Techen von Hellmann Worldwide Logistics. Der Fuhrparkleiter der Bruchsaler Niederlassung saß selbst 25 Jahre hinter dem Steuer und weiß um die Nachteile, die dieser Job mit sich bringt. Ein gewichtiger Grund für den Mangel sei der Attraktivitäts- und Imageverlust des Berufs. „Mehr Staus und gleichzeitig steigender Termin- und Kostendruck, das ist anstrengend für alle. Aber die Fahrer müssen dann auch noch den Ärger aushalten, wenn die Ware zu spät eintrifft“ berichtet er. Hinzu kämen lange Wartezeiten an den Ab- und Beladerampen und schließlich sorge der Kostendruck für die relativ schlechte Bezahlung.

Das bestätigt auch Mathias Range, Inhaber von Keys Fahrschulen. Insbesondere die Arbeitsbedingungen auf der Straße seien sehr viel schlechter geworden, weiß der erfahrene Fahrlehrer. „Die Fahrer sind teilweise über Wochen unterwegs, doch rasten und übernachten, wenn über das Wochenende Fahrverbote gelten oder die gesetzlichen Ruhezeiten eingehalten werden müssen, sei bei knappen Hotelkapazitäten und zu wenigen sicheren Parkplätzen, eine Herausforderung“ erläutert Range. Darüber hinaus sei es ohnehin immer schwieriger die zahlreichen Vorschriften zu überblicken und dann noch pünktlich ans Ziel zu kommen. Einheitliche Regelungen auf nationaler und europäischer Ebene sollen dazu beitragen, europaweit verbindliche Arbeitsbedingungen zu schaffen. Diese Vorschriften würden aber kaum kontrolliert, bestätigen Techen und Range. So sei es langfristig nicht möglich höhere Preise und damit auch höhere Löhne durchzusetzen.

Daher fehle auch der Anreiz in Vorleistung zu gehen und die Kosten für einen Lkw-Führerschein sowie die alle fünf Jahre fälligen Lehrgänge selbst aufzubringen. „Der Erwerb des Lkw-Führerscheins kostet mehrere Tausend Euro. Früher konnte der bei der Bundeswehr gemacht werden, seit die Wehrpflicht weggefallen ist, bringen immer weniger Menschen einen Lkw-Führerschein mit“, erklärt Range. Heute seien es, neben den Speditionen, vor allem Feuerwehren und das Deutsche Rote Kreuz, die ihre Leute in die Fahrschule in seine fünf Filialen schickten.