Betrunkener Autofahrer fährt Schlangenlinien in Bruchsal

Ein betrunkener Autofahrer war am frühen Donnerstagmorgen in Bruchsal unterwegs. Ob er wegen seiner unsicheren Fahrweise andere Autofahrer gefährdet hat ist unklar.

Ein Autofahrer hat am Donnerstagmorgen gegen 2.20 Uhr die Polizei verständigt. Er teilte der Polizei mit, dass er hinter einem in Schlangenlinien fahrenden Auto herfuhr, berichtet die Polizei.

Der Betrunkene fuhr von der Bundesstraße 35a und dann auf die B3 in Richtung Bruchsal. Von der Heidelberger Straße kommend bog er in die Forster Straße ab. Hierbei fuhr er in großzügigen Schlangenlinien und kam immer wieder, sowohl recht als auch links von der Fahrbahn ab. Schließlich konnte er durch Polizeibeamte an der Einmündung Forster Straße / Balthasar-Neumann-Straße angehalten und kontrolliert werden.

Bei einem Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von weit über ein Promille. Dem 67-Jährigen wurde beim Polizeirevier Bruchsal Blut abgenommen, der Führerschein wurde einbehalten.

Die Polizei sucht nun Zeugen oder eventuell weitere Geschädigte, die durch die unsichere Fahrweise des Betrunkenen mit seinem schwarzen Dacia auf der angegebenen Strecke aufmerksam wurden. Diese können sich gerne beim Polizeirevier Bruchsal melden.