Betrunkener verursacht Unfall auf der B35 bei Bruchsal und flieht vor der Polizei

Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagnachmittag in Bruchsal-Heidelsheim mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert. Nach dem Unfall flüchtete der Mann, konnte aber gestellt werden.

Gegen 16.10 Uhr, so die Polizei in einer Mitteilung, missachte ein 42-Jähriger wohl die rote Ampel der Abbiegespur an der Kreuzung der Bundesstraße 35 und der Brettener Straße. Während er mit seinem Peugeot in Richtung Ortskern fahren wollte, stieß er mit einem entgegenkommenden Fiat zusammen.

Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher zu Fuß, eine Polizeistreife konnte den Mann kurze Zeit später stellen. Die Beatmen stellten einen Alkoholwert von über ein Promille fest. Der Mann musste auf dem Revier eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten.

Der Fahrer des Fiats musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.