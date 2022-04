Kandidatin aus Bruchsal scheidet bei „The Biggest Loser“ aus

Dieses Mal hat es für die Bruchsaler Kandidatin bei der Fernsehshow „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ nicht für ein Weiterkommen gereicht.

Die Bruchsalerin Yasemin Ameti hat bei der TV-Abnehmshow „The Biggest Loser“ in fünf Wochen zu Hause weitere 8,5 Kilo abgenommen. Dennoch kommt sie bei „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ am Sonntag nicht weiter. Prozentual ist sie mit den abgenommenen Kilos auf dem fünften Platz, doch der 32-jährige Benni Sheibani aus Köln kann mit seinem Gewichtsbonus aufholen und sie landet unter der gelben Linie, auf Platz 6.

Ameti verlässt das Halbfinale mit einem Gewicht von 77,4 Kilo. Im Finale, das am 10. April 2022, 16.25 Uhr stattfindet, hat sie die Chance, die beste Nichtfinalistin zu werden und einen Wellnessurlaub zu gewinnen.

Die 30-Jährige wird im Finale zeigen, wie viel sie in Bruchsal weiter abgenommen hat.