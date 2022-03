Sparkasse Kraichgau: Corona beschert Online-Banking kräftigen Schub

Am regionalen Handel ist die Corona-Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen. „Während der Onlinehandel profitierte, gehe es für viele Offline-Händler auch um die Existenz.“ Dieses Fazit zieht Vorstandsmitglied Michael Reichert von der Sparkasse Kraichgau bei der Vorstellung des Geschäftsjahrs 2021.

Trotz anhaltend schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen im zweiten Pandemie-Jahr konnte 2021 mit einem guten Ergebnis abgeschlossen werden. Die Bilanzsumme wuchs um 6,2 Prozent auf 4,619 Milliarden Euro.

2021 hat die Sparkasse Kraichgau 122.378 Privat- und Geschäftsgirokonten in ihrem Verbreitungsgebiet gezählt, das sich über drei Landkreise mit 30 Städten und Gemeinden erstreckt.

5,3 Millionen Besucher in Internetfiliale der Sparkasse Kraichgau

Die Corona-Pandemie hat dem Online-Banking einen Schub beschert. 5,3 Millionen Besucher zählte die Internetfiliale im vergangenen Jahr, so Vorstandsmitglied Thomas Geiß. Der Trend zur Kartenzahlung hält an: Die Transaktionen mit der Sparkassen-Card stiegen auf rund 8,5 Millionen Vorgänge.

Die Zahl der analogen Filialen ist mit 37 gleich geblieben, wie Geiß ausführte. Dort arbeiten 661 Menschen, etwas weniger als noch 2020. Im SB-Bereich stehen 70 Geldautomaten in der Fläche zur Verfügung. Weil Beratung weiter eine große Rolle spiele, habe die Sparkasse in gut erreichbare und stark frequentierte Standorte investiert.

So erhielt die Filiale Langenbrücken eine Schleusenkasse. In der Filiale Flehingen wurden der Service- und SB-Bereich modernisiert, Beraterzimmer und Eingangsbereich sind jetzt dran. Am Hauptstandort Bruchsal sanierte man die Tiefgarage. Im ersten Untergeschoss ist nun eine E-Ladestation mit zwei Plätzen.

Zwei E-Ladestationen soll es in Zukunft auch in Bretten am Engelsberg geben. „Der Gebäudeteil Engelsberg 6 wurde abgerissen und durch einen kleineren Anbau ersetzt, der als neuer barrierefreier Haupteingang dienen wird. Der Gebäudeteil Engelsberg 8 wurde vollständig entkernt“, berichtete Thomas Geiß. Die Fertigstellung ist im Herbst vorgesehen.

Ausschreibung zum 18. Bürgerpreis im April

Vorstandsvorsitzender Norbert Grießhaber hob bei der Bilanzpressekonferenz auch den Beitrag der Sparkasse zum gesellschaftlichen Leben hervor. Im April startet die Ausschreibung zum 18. Bürgerpreis, der den Aspekt wieder auf das Thema Nachhaltigkeit legen will. Im vergangenen Jahr wurde der Preis an acht Vereine übergeben.

Insgesamt 333.000 Euro wurden für regionale Projekte im Bereich Soziales und Sport, Kunst, Kultur und Bildung sowie Wirtschaft und Umwelt vergeben. 222.900 Euro kamen bis Ende 2021 über die neue Online-Spendenplattform „WirWunder“ zusammen. Dort haben sich mittlerweile 110 Projekte von Vereinen oder gemeinnützigen Organisationen registriert, die über 2.000 Unterstützer gefunden haben.