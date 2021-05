Nach mehrmonatiger Zwangspause lädt die Badische Landesbühne Bruchsal wieder zu einem Theatersommer ein.

Er soll in diesem Jahr nicht im Schlosspark, sondern hinter dem Exil-Theater beim Bahnhof stattfinden: Wenn die Pandemie-Regelungen es zulassen. Zwischen dem 3. Juni bis 25. Juli sind drei Stücke geplant, wie der Intendant der Badischen Landesbühne, Carsten Ramm, beim Vor-Ort-Termin im Exil-Theater erläutert.

Insgesamt wird es 36 Vorstellungen in Bruchsal und den Mitgliedsgemeinden der BLB geben. Wegen den Corona-Abstandregelungen war während der Zeit des Lockdowns im Exil-Theater geprobt worden. Zusammen mit Bernhard Wendel vom Exil-Theater wurde dabei die Idee von einem verlängerten Theatersommer an einem anderen Ort entwickelt.

80 Plätze beim Theatersommer in Bruchsal

„Die listigen Weiber von Windsor“ von William Shakespeare hat am 3. Juni in Bruchsal Premiere. Gezeigt wird Shakespeares Komödie als turbulentes Theatervergnügen mit fünf Schauspielern, die in zahlreiche Rollen schlüpfen und dabei auch Röcke gegen Hosen tauschen.

Molières „Amphitryon“ hat am 9. Juni in Sinzheim Premiere. In Bruchsal wird die göttliche Verwechslungskomödie ab 15. Juli gezeigt. Aus dem Nachlass von Michael Ende kommt in einer Bearbeitung von Wieland Freund das Familienstück „Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“ auf die Bühne. Der Märchenroman übers Lügen, Angst haben und über die Kraft des Erzählens hat am 10. Juni in Sinzheim Premiere. In Bruchsal wird es ab 16. Juli gezeigt. Das Stück ist für Kinder ab sechs Jahre.

80 Plätze stehen in Bruchsal bei den Open-Air-Veranstaltungen hinter dem Exil-Theater zur Verfügung. Die Vorstellungen können nach jetzigem Stand nur mit einem negativen und tagesaktuellen Corona-Test oder einem mindestens 14 Tage altem Impfnachweis besucht werden. Vor Ort soll es beim Theatersommer auch eine Testmöglichkeit nach Voranmeldung geben.

Karten für die Vorstellungen in Bruchsal gibt es unter Telefon (07251) 72723, E-Mail: ticket@dieblb.de oder www.reservix.de.